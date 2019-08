Polizei Dortmund

POL-DO: Polizei sucht Zeugen nach Verkehrsunfallflucht

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0947 Am Sonntag, 18.8., kam es auf der Haberlandstraße zu einem Unfall mit einem Roller- und einem Fahrradfahrer. Der Rollerfahrer flüchtete.

Nach ersten Zeugenaussagen fuhr ein 60-jähriger Fahrradfahrer gegen 18.50 Uhr auf der Haberlandstraße in Richtung Westerfilde. In Höhe Hausnummer 90 überholte der unbekannte Rollerfahrer und berührte augenscheinlich den Fahrradfahrer. Der Radfahrer stürzte und verletzte sich. Der Rollerfahrer hielt an, ging kurz zu dem Verletzten, verließ aber dann kurze Zeit später die Unfallörtlichkeit.

Ein alarmierter Rettungswagen brachte den 60-Jährigen in ein Krankenhaus.

Der männliche Rollerfahrer wird als zwischen 40 und 50 Jahre alt beschrieben. Er war zwischen 180 und 185 cm groß, hatte weißes, lichtes Haar und trug eine blaue Handwerkerhose. Es soll sich um einen Deutschen gehandelt haben.

Hinweise bitte an die Polizeiwache Mengede unter 0231-132-2721!

Rückfragen bitte an:



Polizei Dortmund

Gunnar Wortmann

Telefon: 0231/132-1028

https://dortmund.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell