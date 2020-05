Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heek - Führerschein nicht umgeschrieben

Heek (ots)

Eine Strafanzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis hat sich am Montag ein Autofahrer in Heek eingehandelt. Polizeibeamte hatten den 27-Jährigen kontrolliert, als er gegen 16.15 Uhr die Straße Stroot befuhr. Der Heeker händigte den Beamten eine ausländische Fahrerlaubnis aus. Diese hätte er jedoch umschreiben lassen müssen, da er seit Jahren mit festem Wohnsitz in Deutschland lebt.

