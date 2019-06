Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Biberach - Unfall mit Betrunkenem

Bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch in Biberach ist noch unklar, welcher Fahrer bei Rot in die Kreuzung einfuhr.

Gegen 17.35 Uhr seien laut Polizeiangaben zwei Autos auf der Kreuzung Waldseer Straße/Rißegger Straße zusammengestoßen. Ein 21-Jähriger stand mit einem BMW in der Waldseer Straße Richtung Stadtmitte und wollte in die Rißegger Straße abbiegen. Dort war ein 63-Jähriger mit einem Ford unterwegs, der in die Waldseer Straße abbiegen wollte. Beide behaupten, sie seien bei Grün losgefahren. Beim 63-Jährigen stellte die Polizei fest, dass er nach Alkohol roch. Das bestätigte ein Test, weshalb er eine Blutprobe und den Führerschein abgeben musste. Die Polizei schätzt den Sachschaden an den Autos auf 3.000 Euro. Sie hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen und hofft unter der Telefon-Nr. 07351/4470 auf Zeugenhinweise. Hinter dem Ford sei ein Fahrzeug gewesen. Dessen Fahrer oder Fahrerin könnte Beobachtungen zur Ampelschaltung gemacht haben.

