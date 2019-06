Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Königsbronn - Betrunkener überfährt Kreisverkehr

Ein 25-Jähriger fuhr am Donnerstag bei Königsbronn geradeaus über einen Kreisverkehr.

Ulm (ots)

Wie die Polizei mitteilt, sei der BMW-Fahrer kurz nach 19 Uhr von Zang in Richtung Heidenheim gefahren. Nahezu ungebremst sei er über den Kreisel gefahren und habe dabei ein Verkehrszeichen beschädigt. Nach dem Kreisverkehr sei er auf einer Wiese neben einem Fuß-/Radweg zum Stehen gekommen. Bei der Unfallaufnahme rochen die Polizisten bei dem Fahrer Alkohol. Ein Test bestätigte, dass er deutlich zu viel davon getrunken hatte. Deshalb musste er eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben. Das Auto musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden beträgt am BMW rund 6.000, an den Verkehrseinrichtungen etwa 400 Euro.

Hinweis: Im Straßenverkehr wird der "berauschte" Fahrer zur Gefahr für sich und seine Mitmenschen. Zum Eigenschutz und dem Schutz anderer muss jedem klar sein: Die sichere Teilnahme am Straßenverkehr erfordert ständige körperliche und geistige Fitness!

++++1154883

Holger Fink, Tel. 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ulm

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell