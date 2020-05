Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Stromkasten attackiert

Ahaus (ots)

Einen Stromkasten haben Unbekannte in der Nacht zum Montag in Ahaus beschädigt. Das Geschehen spielte sich zwischen 03.00 Uhr und 04.00 Uhr an der Gartenstiege ab. Die Unbekannten hatten das Kunststoffgehäuse des Kastens aus seiner Verankerung gerissen. Die Polizei bittet um Hinweise an die Kripo in Ahaus: Tel. (02561) 9260.

