Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Wildunfall

Uslar (ots)

B 241 (js) Am 08.02.20, gegen 12.35 Uhr, befuhr ein 30-jähriger PKW-Fahrer aus Düsseldorf die B 241 von Amelith kommend in Richtung Schönhagen. Eine Rotte Wildschweine wechselte über die Fahrbahn, wobei ein Wildschwein vom PKW erfasst wurde. Am Fahrzeug entstand Sachschaden von ca. 3.000 EUR. Über den Verbleib des Tieres ist nichts bekannt.

