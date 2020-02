Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Gegen umgestürzten Baum gefahren

Uslar (ots)

K 432 (js) Am 09.02.20, gegen 20.15 Uhr, befuhr ein 49-jähriger PKW-Fahrer aus einem Uslarer Ortsteil mit seinem Fahrzeug die K 432 aus Schlarpe kommend in Richtung Volpriehausen. Dabei fuhr er gegen einen quer auf der Fahrbahn liegenden Baum, der durch das Sturmtief "Sabine" umgestürzt war. Am PKW entstand Sachschaden von ca. 1.000 EUR. Gegen 20.25 Uhr befuhr ein 59-jähriger PKW-Fahrer aus einem Uslarer Ortsteil dieselbe Strecke und fuhr ebenfalls in den umgestürzten Baum. Hier entstand Sachschaden von ca. 2.000 EUR.

