Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Bad Gandersheim - Sturmschäden im Zusammenhang mit Orkan "Sabine"

Bad Gandersheim (ots)

Bad Gandersheim - (rb) Auch im Zuständigkeitsbereich des Polizeikommissariats Bad Gandersheim hielt das Sturmtief "Sabine" die Einsatzkräfte der Polizei in der Nacht von Samstag auf Sonntag auf Trab. So wurden über zwanzig Einsätze sowohl im Bereich dea Alten Amts, der ehemaligen Samtgemeinde Kreiensen und der Stadt Bad Gandersheim mit seinen Ortsteilen abgearbeitet. Umgeknickte Bäume bzw. abgebrochene Äste auf Fahrbahnen und umgestürzte Verkehrszeichen waren hier Schwerpunkte. Teile des Baugerüstes am Rathaus der Stadt Bad Gandersheim wurden umgeweht und mussten gesichert werden. Alles in Allem kam man aber glimpflich davon, nennenswerte Sachschäden waren nicht zu verzeichnen. Polizei und Feuerwehrkräfte arbeiteten die Schadensfälle Hand in Hand ab.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim

Polizeikommissariat Bad Gandersheim

Pressestelle



Telefon: 05382/91920 0

Fax: 05382/91920 150

E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell