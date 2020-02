POL-NOM: Verkehrsunfallflucht

Polizeiinspektion Northeim

Uslar (reu) Am Freitag, 07.02.2020, 16:55 Uhr, beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer in der Schoninger Straße in Uslar-Wiensen das Verkehrszeichen "Verbot für Fahrzeuge über 3,5t" und entfernte sich anschließend vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 200 EUR.

Die Polizei ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht und bittet um ihre Hinweise.

