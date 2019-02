Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Pedelec gestohlen - Zeugen gesucht

Ratzeburg (ots)

Geesthacht

Am heutigen Tage, gegen 12.30 Uhr, kam es in der Straße Buntenkamp in Geesthacht zum Diebstahl eines Pedelecs. Ein 81-jähriger Geestachter hatte sein Pedelec auf dem Gehweg vor einem Geschäft abgestellt und hatte dieses dann betreten. Der 81-jährige hatte das Pedelec nicht abgeschlossen, da es in seinem Sichtbereich stand. Nachdem er sich jedoch einen Moment einem Angestellten des Geschäftes zuwandte, stellte er kurze Zeit später fest, dass sein Pedelec entwendet worden war. Eine sofortige Absuche der umliegenden Gegend, u. a. mit einem hilfsbereiten Autofahrer, verlief ohne Erfolg, so dass der Geesthachter gegen 13.45 Uhr bei der Polizei erschien, um eine Anzeige zu erstatten. Das Pedelec wird wie folgt beschrieben:

- Marke: El Cito - Farbe: dunkelgrau und grün - Anzahl der Gänge: 8 - Rahmengröße: 56 er - Zubehör: zwei blaue Satteltaschen

Die Polizei sucht Zeugen des Diebstahls

Wer kann Angaben zu dem Diebstahl machen? Wer hat evtl. eine Person mit dem oben beschriebenen Pedelec gesehen? Zeugenhinweise bitte an die Polizei in Geesthacht unter der Telefonnummer 04152 / 8003-0.

