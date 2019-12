Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Folgen der Sturmböen

Straßenhaus (ots)

Am Samstag, den 14.12.2019 kam es zu diversen Verkehrsbeeinträchtigungen durch Sturmböen. Mehrere Bauzäune sind durch den Sturm auf die Fahrbahn gestürzt. Die L265 zwischen Steimel und Puderbach musste, aufgrund herabfallender Äste und umgestürzter Bäume, vorübergehend gesperrt werden. Die Sperrung dauert aktuell noch an. Ebenso war ein Stromausfall in Niederbreitbach und Umgebung die Folge des Unwetters.

