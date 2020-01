Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen- Geldkassette gestohlen

Hattingen (ots)

Unbekannte Täter drangen auf bisher nicht bekannte Weise in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Raabestraße ein. Der 77-jährige Bewohner bemerkte den Verlust einer Geldkassette, in der sich Bargeld und ein Sparbuch befanden. Der Verlust fiel ihm in zwischen vergangenem Dienstag und Donnerstag auf. Wie die Täter an die Geldkassette kamen, ist bisher nicht bekannt.

