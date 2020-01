Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen- Täter scheitern an Fenster

Hattingen (ots)

In der Zeit von Sonntagmorgen bis Mittwochnachmittag (19.01. bis 22.01) versuchten Unbekannte in ein Einfamilienhaus in der Hey einzubrechen. Sie versuchten ein im Erdgeschoss liegendes Fenster durch Hebeln zu öffnen, das gelang ihnen jedoch nicht. Sie ließen von ihrem Vorhaben ab.

