Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (PF) Pforzheim - Radfahrer gibt nach Unfall falsche Personalien an - Zeugen gesucht

Pforzheim (ots)

Bei einem Unfall zwischen einem Radfahrer und einem 4-jährigen Jungen am Samstagabend hinterließ der Unfallverursacher falsche Personalien. Gegen 19.00 Uhr kam es in Höhe Galeria Kaufhof zum Zusammenstoß der beiden Beteiligten, wobei sich der 4-Jährige eine Fraktur zuzog. Nachdem der Radfahrer mit den anwesenden Eltern des verletzten Jungen die Personalien ausgetauscht hatte, verließen alle Beteiligten die Unfallörtlichkeit. Da die Eltern am Abend unter der von dem Radfahrer angegebenen Telefonnummer jedoch niemand erreicht hatten, gingen sie zur Polizei. Dort wurde festgestellt, dass die Personalien des Radfahrers frei erfunden waren.

Sachdienliche Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat Pforzheim unter der Telefonnummer 07231 1864100 entgegen.

Anna-Katrin Morlock, Pressestelle

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666-1111

E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell