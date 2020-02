Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Diebstahl aus Möbelmarkt

Uslar (ots)

Uslar (reu) In dem Zeitraum, Mo., 03.02.2020, 09:00 Uhr - Fr. 07.02.2020, 12:00 Uhr, entwendeten Unbekannte in Uslar in der Wiesenstraße aus den Verkaufsräumen eines Möbelmarktes vier Kassettendecken im Wert von ca. 1600,00 EUR.

Die Täter entkamen unerkannt. Die Polizei Uslar bittet um ihre Hinweise.

