Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Flensburg: Ermittlungen nach Verdacht eines Tötungsdeliktes

Flensburg (ots)

Am Donnerstagmorgen (11.04.19) ist es möglicherweise zu einer Gewalttat in Flensburg gekommen. Die Polizei wurde gegen 08:25 Uhr in eine Wohnung in die Heinrichstraße gerufen und fand dort eine leblose Frau vor. Die Umstände vor Ort lassen auf den Verdacht eines Tötungsdeliktes schließen. Der mutmaßliche Tatverdächtige wurde festgenommen.

Die Kriminalpolizei ist vor Ort und hat die Ermittlungen aufgenommen. Weitere Informationen können zum jetzigen Zeitpunkt nicht veröffentlicht werden.

Die Pressemitteilung ergeht im Einvernehmen mit der Staatsanwaltschaft Flensburg.

