Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Echte - Einbruch in Gaststätte

Bad Gandersheim (ots)

Echte - (rb) Bereits in der Nacht zum zurückliegenden Freitag wurde in eine Gaststätte in der Hauptstraße eingebrochen. Unbekannte Täter hebelten zunächst die Eingangstür zur Gaststätte auf und begaben sich zielgerichtet zu zwei Spielautomaten. Auch diese wurden augehebelt und der Inhalt entwendet. Der Sach- und Entwendungsschaden bewegt sich im vierstelligen Bereich. Zeugenhinweise bitte an das Polizeikommissariat Bad Gandersheim unter Tel. 05382/919200

