Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Goslar vom 04.02.2020

Goslar (ots)

Gefährliche Körperverletzung

Goslar. Eine 19-jährige Goslarerin zeigte der Polizei eine gefährliche Körperverletzung an, die sich am frühen Samstagmorgen, gegen 01.45 Uhr, auf einer Tanzfläche einer Diskothek in der Baßgeige zugetragen haben soll. Hier habe die junge Frau eine Flasche von einer unbekannten Person an den Kopf geworfen bekommen und dadurch eine Platzwunde und eine Schädelprellung erlitten. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Goslar unter 05321-339-0 in Verbindung zu setzen.

Diebstahl einer Geldbörse

Goslar. Bereits am vergangenen Freitag kam es in der Zeit von 12.00 Uhr bis 13.30 Uhr, zum Diebstahl einer Geldbörse in einem Schuhgeschäft in der Fischemäkerstraße. Ein bislang unbekannter Täter habe die Geldbörse aus der Jackentasche eines 38-jährigen Langelsheimers entwendet. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Goslar unter 05321-339-0 in Verbindung zu setzen.

Sachbeschädigung durch Feuer

Goslar. Ein Abfallbehälter an einer Schule in der Bornhardtstraße geriet vermutlich am vergangenen Wochenende in Brand und wurde dadurch beschädigt. Feuerwehr und Polizei mussten nach derzeitigem Kenntnisstand nicht ausrücken. Der Schaden wird auf ca. 80 EUR geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei Goslar unter 05321-339-0 entgegen.

Verkehrsunfall

Goslar. Am Montag, gegen 06.40 Uhr, befuhr ein 21-jähriger Goslarer mit seinem Fahrrad die Alte Heerstraße auf dem linksseitigen Gehweg in Richtung Stapelner Straße. Als er nach links in Richtung Berouner Brücke abbiegen wollte, kollidierte er mit einer 59-jährigen Liebenburgerin, die zu Fuß unterwegs war. Beide kamen zu Sturz, wobei die Frau durch einen Rettungswagen in das Krankenhaus Goslar gebracht werden musste.

Holzhausen, POK

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Goslar

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit



Telefon: 05321/339104

E-Mail: pressestelle@pi-gs.polizei.niedersachsen.de



Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell