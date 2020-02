Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemeldung Polizeistation Braunlage: Betrug mit Gewinnversprechen /call center Betrug

Am Montag, dem 02.03.2020 meldet sich eine 80jährige bei der Pst. Braunlage und teilt mit, dass sie Opfer eines Betruges wurde. Demnach hatten sich angebliche Mitarbeiter einer Gewinnspiellotterie telefonisch bei der Dame gemeldet und ihr mitgeteilt, dass sie einen größeren Geldbetrag gewonnen habe. Beim Gewinn einer großen Geldsumme sei es aber notwendig so der/die Anrufer, dass vor der Auszahlung eine gewisse Sicherung/Pfand hinterlegt wird. Zu diesem Zweck wurde sie mehrfach aufgefordert, in Supermärkten "Google play" Gutscheine zu erwerben. Im Anschluß wurde sie dann telefonisch aufgefordert die dazugehörigen Gutscheincode mitzuteilen. Hierbei entstand der Geschädigten nach und nach schließlich ein Gesamtschaden in Höhe von 1240 Euro. Die Gewinnspielsumme bekam sie natürlich nicht ausbezahlt.

Hierbei handelt es sich um einen sog. call center Betrug mit Gewinnspielversprechen. Die Polizei weist daraufhin, dass Gewinnspiele bei dem vorher eigenes Geld eingezahlt werden soll/muss, niemals seriös sind.

