Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Goslar vom 03.02.2020

Goslar (ots)

Brand einer Gartenlaube

Goslar. Am Sonntagabend, gegen 20.00 Uhr, geriet aus bislang unbekannter Ursache eine Gartenlaube in der Gartenkolonie "Twele" in Brand. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 10.000 EUR. Hinweise zur Brandentstehung nimmt die Polizei Goslar unter 05321-339-0 entgegen.

Sachbeschädigung an Pkw

Goslar. Bislang unbekannte Täter rissen in der Nacht von Samstag auf Sonntag die Heckscheibenwischer eines geparkten Pkw Opel in der Kneippstraße ab. Am Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von ca. 300 EUR. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Goslar unter 05321-339-0 in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfallflucht

Goslar. Am Samstag, zwischen 13.00 Uhr und 13.45 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer einen auf dem Parkplatz eines Baumarktes in der Carl-Zeiß-Straße abgestellten Pkw VW. Am Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2000 EUR. Hinweise zum Unfallverursacher nimmt die Polizei Goslar unter 05321-339-0 entgegen.

Verkehrsunfall

Liebenburg. Am Sonntag, gegen 21.39 Uhr, kam ein 19-jähriger Mann aus Goslar mit seinem Pkw Suzuki auf der L500, Einmündung Lindenstraße nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Hierbei wurde der 17-jährige Beifahrer aus Bad Harzburg leicht verletzt. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 3500 EUR.

Holzhausen, POK

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Goslar

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit



Telefon: 05321/339104

E-Mail: pressestelle@pi-gs.polizei.niedersachsen.de



Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell