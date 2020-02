POL-GS: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Bad Harzburg und der Polizeistation Vienenburg vom 31.01.2020 bis 02.02.2020

Polizeiinspektion Goslar

Bad Harzburg

Verkehrsunfall mit verletztem Kind

Am Freitag, dem 31.01.2020, gegen 17.15 Uhr, lief ein 4-jähriges Mädchen in der Straße Im Troge hinter einem geparkten Pkw auf die Straße. Eine 48-jährige vorbeifahrende Bad Harzburgerin konnte mit ihrem Pkw nicht rechtzeitig reagieren und es kam zum Zusammenstoß, wobei das Kind leicht verletzt wurde.

Körperverletzung

Am Freitag, dem 31.01.2020, gegen 20.50 Uhr, kam es auf dem Gehweg vor einem Einkaufscenter Am Güterbahnhof zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen zwei jungen Männern aus Bad Harzburg, in dessen Verlauf der eine dem anderen in den Bauch schlug. Eine Strafanzeige wegen Körperverletzung wurde gefertigt.

Betrug

Am Samstag, dem 01.02.2020, gegen 02.00 Uhr, ließ sich ein unbekannter junger Mann mit einem Taxi von Goslar nach Bad Harzburg fahren, wollte hier Geld aus einem Geldautomaten abheben, lief dann aber davon, ohne den Fahrpreis zu bezahlen.

Verkehrsunfall mit Flucht in zwei Fällen

Am Samstag, dem 01.02.2020, zwischen 16.15 Uhr und 16.45 Uhr wurde in der Tiefgarage eines Einkaufscenters Am Güterbahnhof ein dort geparkter Pkw Skoda beschädigt. Es entstand ein Schaden von ca. 450 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Ein weiterer Verkehrsunfall ereignete sich zwischen dem 01.02.2020, 17.30 Uhr und dem 02.02.2020, 10.00 Uhr auf dem Parkplatz eines Hotels Herzog-Wilhelm-Straße / Goslarsche Straße. Hier wurde ein geparkter Pkw Hyundai beschädigt, es entstand ein Schaden von ca. 400 Euro. Auch hier entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen zu beiden Unfällen werden gebeten, sich bei der Polizei Bad Harzburg zu melden.

Vienenburg

Sachbeschädigungen an zwei Pkw

In der Zeit von Freitag, dem 31.01.2020, 22.00 Uhr bis Samstag, dem 01.02.2020, 10.00 Uhr wurden an zwei Pkw, die in der Neuen Straße und in der Breslauer Straße abgestellt waren, jeweils zwei Reifen zerstochen. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Vienenburg in Verbindung zu setzen. / Hau.

