Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Geschwindigkeitskontrollen der Polizei Goslar

Goslar (ots)

Am Sonntag führten Polizeibeamte der Verfügungseinheit der Polizeiinspektion Goslar Geschwindigkeitsmessungen an einem Gefahrenpunkt der B4, Torfhaus, Lerchenköpfe in Fahrtrichtung Bad Harzburg durch.

Bei Dauerregen und zeitweise Schneeregen wurde von 09.15 Uhr bis 17.15 Uhr gemessen. Unabhängig der Witterung liegt die vorgeschriebene Höchstgeschwindigkeit ganzjährig bei 60 km/h für Pkw.

Insgesamt fuhren 2035 Fahrzeuge an der Messstelle vorbei. Davon verstießen insgesamt 717 Fahrzeugführer*innen gegen die 60 km/h. Gegen 449 Verkehrsteilnehmer, die die Geschwindigkeit mit 10-20 km/h überschritten, wird ein Verwarngeld erhoben und gegen 268 eine Verkehrsordnungswidrigkeitenanzeige gefertigt, da die Geschwindigkeit um mehr als 21 km/h überschritten wurde.

Trotz der beschriebenen Wetterbedingungen kann das allgemeine Fahrverhalten als "sportlich und riskant" beschrieben werden. Letztlich droht 5 Fahrzeugführer*innen ein Fahrverbot, da sie mit 41 km/h oder mehr unterwegs waren. Der traurige Spitzenreiter an diesem Tag: 109 km/h bei erlaubten 60 km/h.

Die Messungen werden fortgesetzt.

i.A. Holzhausen, POK

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Goslar

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit



Telefon: 05321/339104

E-Mail: pressestelle@pi-gs.polizei.niedersachsen.de



Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell