Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Fahren ohne Fahrerlaubnis, Urkundenfälschung, Missbrauch eines Ausweises, Unterschlagung u.a. auf der BAB 650

Maxdorf - BAB 650 (ots)

Beamte der Polizeiautobahnstation Ruchheim konnten am 05.05.2020 gegen 19 Uhr auf der Bundesautobahn 650 in Höhe der Anschlussstelle Maxdorf ein Fahrzeug feststellen, in dem sich ein 30-jähriger Mann, eine 23-jährige Frau, sowie deren Kleinkind, als auch noch ein weiterer 23-jähriger Mann befanden. Der 30-jährige Fahrzeugführer, als auch die 23-Jährige hatten erhebliche polizeiliche Erkenntnisse u.a wegen Betäubungsmittel- und Betrugsdelikten. Die Beamten stellten bei der Kontrolle fest, dass die angeschraubten Kennzeichen nicht für das Fahrzeug des 30-Jährigen ausgegeben waren. Der Fahrer gab hierzu an, dass er diese kurz zuvor entwendet hätte. Sein mitgeführtes Fahrzeug war nicht zugelassen. Zudem stellte sich heraus, dass der Fahrer auch nicht über einen Führerschein verfügte. Bei der anschließenden Durchsuchung konnte noch der Führerschein eines Nichtanwesenden aufgefunden werden. Hier widersprach sich der 30-Jährige über die Herkunft.

Gegen den 30-jährigen Fahrer werden nun diverse Strafanzeigen u.a. wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, der Urkundenfälschung, des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz, des Missbrauches eines Ausweises, der Führerscheinunterschlagung, des Verstoßes gegen die Abgabenordnung und des Verstoßes gegen das Fahrzeugzulassungsgesetz gefertigt. Die Ermittlungen hinsichtlich der Herkunft des aufgefundenen Führerscheins dauern an.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell