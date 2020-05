Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Bad Dürkheim - Diebstahl aus Büroräumen

Bad Dürkheim (ots)

Im Zeitraum von Samstagnachmittag bis Montagmorgen wurden aus Büroräumen in der Bruchstraße Gegenstände und Bargeld entwendet. Wie die bislang unbekannten Täter in die Räumlichkeiten gelangten, konnte noch nicht geklärt werden. Der Schaden wird auf ca. 1.500 Euro geschätzt. Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Hinweise unter 06322 963-0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de

