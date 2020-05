Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (weitere) landwirtschaftliche Geräte entwendet

Haßloch (ots)

Nach dem mehrfachen Diebstahl von landwirtschaftlichen Beregnern in Meckenheim in den letzten beiden Wochen entwendeten bislang unbekannte Täter in der Zeit von Samstag, 02.05., 17.00 Uhr, bis Montag, 04.05., 06.30 Uhr, einen hydraulischen Oberlenker und eine Anhängerkupplung von einem Traktor des Herstellers Fendt, der an eine Beregnungspumpe angeschlossen war. Der Wert der entwendeten Gegenstände beträgt ca. 2.500 Euro. Der Diebstahl ereignete sich in der Gemarkung Haßloch, einen knappen Kilometer östlich der Auffahrt Haßloch auf die A 65 Richtung Ludwigshafen und wenige hundert Meter südlich der A 65 (Gewannename Stutsgewanne, unweit des Autobahnparklatzes Spechtersee).

Die Polizeiinspektion Haßloch erbittet Hinweise von evtl. Zeugen des Diebstahls oder von Personen, denen im genannten Bereich Fahrzeuge oder Personen aufgefallen sind, unter Tel. 06324-9330 oder per E-Mail an pihassloch@polizei.rlp.de.

