POL-DN: Weiterer Einbruch in Tankstelle

In der Nacht zu Dienstag wurde der Polizei ein weiterer Einbruch in eine Tankstelle in Düren gemeldet. Die Täter entkamen unerkannt.

Gegen 02:05 Uhr wurde die Polizei nach Düren auf die Euskichener Straße gerufen. Dort hatten Unbekannte sich Zutritt zu einer Tankstelle verschafft. Bereits in der vergangenen Woche war eine andere Tankstelle auf der Euskirchener Straße zum Ziel eines Einbruchs geworden.

In beiden Fällen gingen die Täter ähnlich vor: Sie nutzten einen Gully-Deckel, mit dem sie die Scheibe zum Verkaufsraum einwarfen. Ob es sich um dieselben Täter handelt, ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Im aktuellen Fall zeigt das Überwachungsvideo, wie eine maskierte Person nach dem Gullydeckel-Wurf durch die zerbrochene Scheibe hindurch den Verkaufsraum betritt, Tabakwaren entwendet und diese an eine weitere Person reicht.

Eine Zeugin, die durch lautes Klirren aufmerksam geworden aus dem Fenster ihrer Wohnung in der Nähe der Tankstelle schaute, konnte auf dem Gelände zwei maskierte und dunkel gekleidete Personen erkennen, die sich in unterschiedliche Richtungen von der Tankstelle entfernten. Sie gab an, eine Person sei in Richtung "Am Krausberg" gelaufen, die andere Person in Richtung Pfalzstraße.

Sollten Sie sachdienliche Hinweise haben, dann wenden Sie sich bitte zu den Bürozeiten unter der 02421 949-8320 an den polizeilichen Sachbearbeiter. Außerhalb der Bürozeiten nimmt die Leitstelle der Polizei Hinweise unter 02421 949-6425 entgegen.

