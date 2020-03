Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Mehrere Fahrten unter Alkohol-/Betäubungsmitteleinfluss festgestellt.

Bitburg (ots)

Im Laufe des Freitagnachmittags und den frühen Abendstunden am Freitag stellten Beamte der Polizeiinspektion Bitburg drei Fahrzeugführer bei Verkehrskontrollen fest, die ihre Pkws mutmaßlich unter Betäubungsmitteleinfluss geführt hatten. Es wurden daher bei zwei 24 und 25 Jahre alten Männern, sowie einer 37-jährigen Frau Blutentnahmen angeordnet. Am späten Freitagabend wurde bei einer Verkehrskontrolle eines 37-jährigen Autofahrers in Speicher eine Atemalkoholkonzentration von 2.7 Promille gemessen. Der Führerschein des Mannes wurde sichergestellt. Im Laufe der Freitagnacht kam dann, ebenfalls im Bereich von Speicher, ein 22 Jahre alter Pkw-Fahrer mit seinem Fahrzeug von der Fahrbahn der L 39 ab. Der Wagen streifte die Schutzplanken und war nicht mehr fahrbereit. Der Fahrer blieb unverletzt. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten dann fest, dass der junge Mann vermutlich unter Betäubungsmitteleinfluss stand. Ein Drogenvortest bestätigte diesen Verdacht. Es wurde eine Blutentnahme angeordnet und der Führerschein des Fahrers sichergestellt. Am frühen Samstagmorgen beabsichtigten Polizeibeamte der Bitburger Inspektion einen Verkehrsteilnehmer im Stadtgebiet Bitburg zu einer Verkehrskontrolle anzuhalten. Der 37 Jahre alte Autofahrer ignorierte die Anhaltezeichen und fuhr bis zu seiner Wohnanschrift weiter. Dort wollte der Mann sich der Kontrolle entziehen, wurde aber von den Polizisten gestellt. Bei seiner Ergreifung leistete der mutmaßlich alkoholisierte Autofahrer Widerstand. Die Durchführung eines Atemalkoholtests lehnte der Fahrzeugführer ab. Es wurde eine Blutentnahme angeordnet und der Führerschein des Mannes sichergestellt.

