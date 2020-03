Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Diebstahl einer Aufbewahrungstruhe

St. Aldegund (ots)

In der Nacht von Dienstag den 03.03. auf Mittwoch den 04.03.20 wurde in der Christophorusstraße 16 in Sankt Aldegund eine vor der Eingangstür aufgestellte Aufbewahrungstruhe aus Holz gestohlen. Diese wurde von den Paketdiensten zur Paketablage für das dort ansässige Geschäft genutzt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Zell zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Zell

Winzerstraße 26

56856 Zell (Mosel)



Ansprechpartner:

Lothar Schneider



Telefon: 06542 9867 - 0

Fax: 06542 9867 -50

pizell@polizei.rlp.de





