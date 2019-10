Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 191007.5 Kiel - Festnahme nach Handydiebstahl

Kiel (ots)

Samstagabend entwendeten zwei Täter einer Frau in der Schönberger Straße in Kiel ein Smartphone. Die Tatverdächtigen konnten durch Beamte des 4. Polizeireviers in Tatortnähe vorläufig festgenommen werden.

Gegen 20.35 Uhr befand sich eine 23-jährige Frau in der Schönberger Straße. Dort wurde sie nach eigenen Angaben von einer männlichen Person von hinten angerempelt und ihr wurde das Smartphone aus der Hand gerissen. Zwei männliche Personen seien daraufhin mit dem Diebesgut geflüchtet. Die Geschädigte hat die Verfolgung der Tatverdächtigen aufgenommen und sich vorbeifahrende Autofahrer zur Hilfe geholt. Die zwei Zeugen aus dem Auto haben die Tatverdächtigen dann ebenfalls verfolgt, diese jedoch aus den Augen verloren. Die Geschädigte klagte nach der Tat über Schmerzen an der Hand.

Aufgrund der Täterbeschreibung gelang die Festnahme der Personen im Nahbereich. Durch die eingesetzten Beamte konnte vor der Festnahme das Wegwerfen des Diebesgutes beobachtet werden. Das entwendete Smartphone wurde in einem Gebüsch aufgefunden. Zusätzlich befand sich in diesem Gebüsch noch ein weiteres Smartphone. Bezüglich der Herkunft des zweiten Smartphones dauern die Ermittlungen an.

Der 23-jährige und der 26-jährige Tatverdächtige wurden dem Polizeigewahrsam Kiel zugeführt. Dort erfolgte die Entlassung der Personen. Die Personen erwartet jetzt ein Strafverfahren wegen Diebstahl und Körperverletzung.

