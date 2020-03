Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Fahrzeug beschädigt und weggefahren

Bernkastel-Kues (ots)

Am 06.03.2020 wurde in der Zeit von 08:00 Uhr bis 16:30 Uhr auf einem Mitarbeiterparkplatz der Fa. "Mertes KG" in Bernkastel-Kues, vermutlich beim Ein- bzw. Ausparken, ein Fahrzeug im vorderen, rechten Frontbereich beschädigt. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Hinweise bitte an die Polizei Bernkastel-Kues, 06531/95270

