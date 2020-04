Polizei Düren

POL-DN: Beim Überholen nach links gedrängt - Zeugen gesucht!

Titz (ots)

Ein Autofahrer musste am Freitag bei einem Überholmanöver nach links ausweichen, weil ein Traktor während des Vorgangs auf seinen Fahrstreifen geriet. Die Polizei sucht nun Zeugen des Unfalls.

Am Freitag (24.04.2020) war ein 55-jähriger Autofahrer aus dem Rhein-Erft-Kreis auf der L 12 aus Richtung Rödingen kommend in Fahrtrichtung Ameln unterwegs. Bei freier Strecke setzte er zum Überholen dreier Fahrzeuge, zwei Traktoren und ein Kleintransporter, an. Als er in Höhe des vorderen Traktors war, zog dieser nach links. Der 55-Jährige musste seinerseits nach links ausweichen, um einen Zusammenstoß mit dem landwirtschaftlichen Gefährt zu verhindern. Dabei geriet er nach links in den Grünstreifen, überfuhr einen Leitpfosten und konnte anschließend wieder auf die Fahrbahn lenken. An dem Traktor war er mittlerweile vorbei. Durch Hupen und Blinken machte der Mann den Fahrer des Traktors auf den Unfall aufmerksam. Im weiteren Verlauf der Landstraße hielten beide Fahrzeuge an. Der Fahrer des Traktors erklärte, er habe ausweichen müssen, weil er an einem Fahrradfahrer vorbeifahren musste. Im Übrigen habe er keine Zeit für eine Unfallaufnahme. Damit entfernte sich der Mann.

Die Polizei bittet nun, den Fahrer des zweiten Traktors und den Fahrer des Kleintransportes, sich zu melden. Dies gilt auch für den angegebenen Fahrradfahrer. Wenden Sie sich dazu während der üblichen Bürodienstzeiten an die zuständige Sachbearbeiterin des Verkehrskommissariats unter der Rufnummer 02421 949-5230. Außerhalb dieser nimmt die Leitstelle der Polizei unter der Rufnummer 02421 949-6425 Ihre Hinweise entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren

Pressestelle



Telefon: 02421 949-1100

Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell