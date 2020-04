Polizei Düren

POL-DN: Kind nach Verkehrsunfall verstorben

Nörvenich (ots)

Am Sonntag, 26.04.2020, gegen 15.56 Uhr befuhren zwei 6-jährige Jungen aus dem Wohngebiet in Nörvenich, Schwester-Blanka-Straße mit ihren Fahrrädern an einem gepollerten Fußweg auf die vorbeiführende Anliegerstraße am Feldrand. Dort befuhr ein 64-jährige Pkw-Führer diese Anliegerstraße/ An der Mohle in Fahrtrichtung Pingsheim und erfasste die beiden Kinder. Ein Junge erlitt eine Platzwunde, der zweite Junge wurde schwerverletzt und musste vor Ort reanimiert werden. Er wurde mit dem Rettungsdienst der Uniklinik Köln überstellt. Dort verstarb der Junge am späten Abend. Die Unfallaufnahme wurde durch einen Sachverständigen unterstützt. Die beteiligten Fahrzeuge wurden sichergestellt. Die genauen Umstände zum Unfall werden noch untersucht. Ein Notfallseelsorger war vor Ort in die Betreuung der Beteiligten und Angehörigen eingebunden.

