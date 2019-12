Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfall auf B29

Aalen (ots)

Aalen: Unfall auf B29

Ein 42 Jahre alter Lkw-Fahrer befuhr am Donnerstag gegen 15.15 Uhr die B29 in Richtung Essingen. Etwa auf Höhe der Dieselstraße kam es zum Zusammenstoß mit einer 54-jährigen Mercedes-Fahrerin, die auf dem rechten Fahrstreifen in gleicher Richtung unterwegs war. Die Frau zog sich leichte Verletzungen zu und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt. Der Sachschaden wird auf 6500 Euro geschätzt. Der Pkw musste abgeschleppt werden. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen

Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 07361 580-107

E-Mail: aalen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell