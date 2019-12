Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Bedrohung, Diebstähle, Sachbeschädigung und Unfälle

Aalen (ots)

Aalen: Bedrohung mit Messer

Zwei 51 und 26 Jahre alte Männer waren sich am Donnerstagmorgen in einer Gaststätte beim Bahnhof uneins bezüglich der Begleichung der Zeche des Älteren. Der 26-Jährige sollte diese begleichen, was er verweigerte. Der Streit verlagerte sich in den Außenbereich, wo der 51-Jährige schließlich ein Messer zog, den 26-Jährigen bedrohte und sich anschließend entfernte. Im Zuge der Fahndung, die mit einigen Streifenbesatzungen geführt wurde, konnte der 51-Jährige gegen 6.45 Uhr im Bereich des Busbahnhofes vorläufig festgenommen werden. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann wieder auf die Straße entlassen. Die Ermittlungen dauern an. Zeugen, die den Vorfall beobachten konnten, werden gebeten, sich unter Telefon 07361/5240 beim Polizeirevier Aalen zu melden.

Neresheim: Diebstahl

Zwischen Mittwoch. 11.12. und Donnerstag, 12.12.19 entwendeten Unbekannte einen grünen Plateau-Abrollcontainer der Größe von 6 x 2,40 m, auf dem sich eine Baumschere der Marke Hans Happig befand. Die Plattform war an der Behelfsausfahrt der BAB A7, ca. 500 Meter nach der Anschlussstelle Oberkochen neben einem Hackschnitzellager abgestellt. Der Wert der Geräte wird auf rund 25.000 Euro beziffert. Sachdienliche Hinweise auf die Diebe bzw. den Verbleib nimmt der Polizeiposten Neresheim, Tel.: 07326/919001 entgegen.

Abtsgmünd: Von Fahrbahn abgekommen

Auf der K 3241 kam am Donnerstagmorgen eine 29-jährige Opel-Lenkerin gegen 6.20 Uhr nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Die Fahrzeuglenkerin blieb unverletzt. An ihrem Fahrzeug entstand ein Schaden von ca. 5000 Euro.

Oberkochen: Glätteunfall

Auf der Bahnhofstraße fahrend stürzte am Donnerstagmorgen ein 53-jähriger Radfahrer gegen 7.40 Uhr alleinbeteiligt auf der glatten Fahrbahn und verletzte sich dabei. Er wurde zur Behandlung ins Krankenhaus eingeliefert.

Bopfingen-Aufhausen: Dieseldiebstahl

Zwischen Mittwochnachmittag und Donnerstagmorgen wurden aus dem verschlossenen Tank eines Sattelzuges, der an der B 29 abgestellt war, ca. 400 Liter Dieselkraftstoff abgezapft und entwendet. Außerdem nahm der Täter eine Aluleiter mit, welche neben dem Tank auf der rechten Fahrzeugseite angebracht war. Der Schaden wird auf ca. 800 Euro beziffert. Hinweise nimmt der Polizeiposten Bopfingen unter Telefon 07362/96020 entgegen.

Ellwangen: Unfälle beim Einparken

Am Donnerstagvormittag beschädigte eine 38-jährige Mercedes-Lenkerin gegen 10.30 Uhr beim Einparken ihres Fahrzeuges einen in der Priestergasse geparkten Renault. Auf dem Marktplatz beschädigte ein 46-jähriger Audi-Lenker gegen 11.45 Uhr beim Einparken einen geparkten Mercedes Benz. In beiden Fällen entstand Sachschaden.

Schwäbisch Gmünd: Unfallflucht

Ein 21-jähriger Mercedes-Lenker fuhr am Donnerstagmorgen gegen 7 Uhr am Verteiler Ost auf die B 29 ein. Dabei missachtete er die Vorfahrt eines dort fahrenden Pkw. Es kam zum Unfall, wobei der Fahrer des Pkw auf der B29 ohne anzuhalten weiterfuhr. Der entstandene Schaden an dem Mercedes wird auf ca. 1500 Euro beziffert. Hinweise werden vom Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter Telefon 07171/3580 entgegen genommen.

Schwäbisch Gmünd-Bettringen: Sachbeschädigung an Pkw

Auf dem Parkplatz des Studentenwohnheims in der Neißestraße wurden zwischen Mittwochnachmittag und Donnerstagvormittag an einem Pkw VW Golf an den beiden Außenspiegeln die Spiegelgläser herausgerissen und in ein angrenzendes Gebüsch geworfen. An dem Pkw entstand dabei geringer Sachschaden. Hinweise werden auch hier vom Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter Telefon 07171/3580 entgegen genommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen

Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 07361 580-107

E-Mail: aalen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell