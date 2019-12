POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Polizei muss Pfefferspray einsetzen - Sachbeschädigung an BMW - Unerlaubte Müllentsorgung - Sachbeschädigung durch Lkw - Diebstahl von Leergut

Polizeipräsidium Aalen

Landkreis Schwäbisch Hall: Polizei muss Pfefferspray einsetzen - Sachbeschädigung an BMW - Unerlaubte Müllentsorgung - Sachbeschädigung durch Lkw - Diebstahl von Leergut

Aalen (ots)

Crailsheim: Diebstahl von Leergut

Von einem Betriebsgelände in der Haller Straße wurden am frühen Sonntagmorgen, kurz nach Mitternacht von Unbekannten insgesamt 125 Kisten mit Leergut im Wert von ca. 560 Euro entwendet.

Schwäbisch Hall: Sachbeschädigung durch Lkw

Am Donnerstagvormittag beschädigte ein Lkw-Lenker gegen 11.30 Uhr in der Eduard-Schübler-Straße beim Rückwärtsfahren einen bepflanzten Plastikblumenkübel im Hof eines Grundstückes, verursachte Flurschaden an einem Blumenbeet und beschädigte noch leicht eine Hecke. Obwohl der Lkw-Lenker von der Geschädigten auf sein Fehlverhalten angesprochen wurde, entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Oberrot: Unfall aufgrund Reifglätte

Beim Befahren der Hohenhardtsweiler Straße kam eine 43-jährige Renault-Lenkerin in Fahrtrichtung Westheim kurz vor Ortsende beim Beschleunigen aufgrund Reifglätte ins Rutschen, fuhr in den Straßengraben und blieb auf der Seite liegen. An dem Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von 1500 Euro. Hinweise nimmt der Polizeiposten Blaufelden unter der Rufnummer 07903 / 940016 entgegen.

Wolpertshausen: Unerlaubte Müllentsorgung

Von einem Mitarbeiter des Bauhofs wurde der Polizei mitgeteilt, dass am Sonntagvormittag gegen 10 Uhr von einem Zeugen eine illegale Müllablagerung an der L 1037 nördlich der BAB festgestellt worden war. Offensichtlich hatten Unbekannte ca. 50 kg asbesthaltige Platten unerlaubt entsorgt. Diese wurden geborgen und zum Bauhof verbracht. Vom Sachbereich Gewerbe/Umwelt der Polizei wird eine Untersuchung des Materials veranlasst. Die Polizei Ellwangen bittet zu der unerlaubten Müllentsorgung um Zeugenhinweise unter Tel. 07961 / 9300.

Gerabronn: Sachbeschädigung an BMW

Eine PKW BWM, welcher am Straßenrand der Beethovenstraße geparkt war, wurde zwischen Samstagabend, 21 Uhr und Sonntagmittag, 12 Uhr, zerkratzt. Auf der kompletten rechten Fahrzeugseite befanden sich auf etwa 80 cm Höhe Kratzer, die mit einem spitzen Gegenstand verursacht wurden. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 1200 Euro. Hinweise nimmt der Polizeiposten Blaufelden unter der Rufnummer 07953 / 925010 entgegen.

Wallhausen: Polizei muss Pfefferspray einsetzen

Am Donnerstag um 08:30 Uhr wurde die Polizei nach Wallhausen in die Straße Am Wasserturm gerufen. Dort wurde ein Mann gemeldet, welcher lediglich mit einer Unterhose bekleidet war und Personen verbal bedrohte. Beim Eintreffen der ersten Polizeistreife ging der 56-jährige Mann mit einem Gürtel in der Hand auf die Beamten zu und bedrohte diese damit. Er versuchte auf die Beamten einzuschlagen und forderte diese auf, ihn zu erschießen. Um den Mann auf Distanz zu halten, mussten die Beamten mehrfach Pfefferspray einsetzen. Letztendlich konnte er zu Boden gebracht und mit einer Handschließe geschlossen werden. Durch einen Richter wurde anschließend eine Unterbringung in einer psychiatrischen Einrichtung angeordnet. Der Mann wurde bei dem Einsatz leicht verletzt.

