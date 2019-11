Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Diebstahl und Einbrüche angezeigt

Iserlohn (ots)

Diebe nehmen Strahler mit Innerhalb der letzten vier Tage wurden an der Baustelle im Bereich Dröscheder Feld (Kalkofen/Handwerkerstraße) fünf Halogenstrahler, die an dortigen Masten befestigt waren, gestohlen.

Lössel /Roden Einbrecher aktiv Am gestrigen Montag, in der Zeit von 07 Uhr - 19 Uhr, verschafften sich unbekannte Täter Zugang zu einem Haus an der Lösseler Straße. Die Unbekannten durchsuchten Räumlichkeiten und Behältnisse. Über Art und Umfang der Beute können noch keine Angaben gemacht werden. Es entstand Sachschaden. Im gleichen Tatzeitraum wurde zudem ein Haus am Haydnweg von Einbrechern mit gleichem Erfolg heimgesucht.

Sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen und/oder Fahrzeugen im Bereich Lössel/Roden nimmt die Polizei in Letmathe und Iserlohn entgegen.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

Pressestelle Polizei Märkischer Kreis

Telefon: +49 (02371) 9199-1220 oder 1221

E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de

http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell