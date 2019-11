Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Gladbeck: 50-Jährige stürzt mit Kleinkraftrad

Recklinghausen (ots)

Am Mittmorgen fuhr eine 50-Jährige aus Gladbeck mit ihrem Kleinkraftrad auf der Händelstraße. Im Bereich einer Kurve stürzte sie ohne Fremdeinwirkung und verletzte sich schwer. An dem Fahrzeug entstand kaum Sachschaden. Nach ersten Erkenntnissen vor Ort könnte es in der Kurve glatt gewesen sein.

