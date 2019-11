Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen: Unfallfluchten mit Sachschaden

Recklinghausen (ots)

Herten

Am Dienstag, zwischen 11:00 Uhr und 12:00 Uhr, beschädigte ein unbekannter Autofahrer einen geparkten grauen Daimler A-Klasse an der Antoniusstraße. An der Beifahrertür wurde ein frischer Unfallschaden festgestellt. Der Sachschaden wird auf 1.000 Euro geschätzt.

Am Dienstag, zur Tageszeit, beschädigte ein unbekannter Autofahrer einen geparkten orangefarbenen Hyundai i30 an der Storcksmährstraße. Es entstand 1.000 Euro Sachschaden

Castrop-Rauxel

Am Dienstag, um 15:40 Uhr, beschädigte ein unbekannter Autofahrer einen geparkten blauen Fiat Punto an der Mühlenstraße. An dem Fahrzeug entstand 1.000 Euro Sachschaden an der vorderen Stoßstange. Hinweise auf den Verursacher liegen nicht vor.

Am Mittwochmorgen beschädigte ein unbekannter Autofahrer einen geparkten roten Opel Corsa. An dem Auto entstand 1.000 Euro Sachschaden. Hinweise auf den Verursacher liegen nicht vor.

Dorsten

Am Dienstagvormittag beschädigte ein unbekannter Autofahrer einen geparkten weißen Ford Ka an der Straße Am Güterbahnhof. Im Bereich Heck linksseitig entstand 1.000 Euro Sachschaden. Hinweise auf den Verursacher liegen nicht vor.

Hinweise zu den Sachverhalten erbitten die zuständigen Kriminalkommissariate unter der 0800 2361 111.

