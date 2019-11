Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten/Marl: Einbrüche

Recklinghausen (ots)

Dorsten

Nach Einschlagen der Fensterscheibe drangen unbekannte Täter durch eine Terassentür am Dienstag, zur Tageszeit, in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus auf der Straße Alter Postweg ein. Sie durchsuchten dann mehrere Räume und stahlen Schmuck.

Marl

Unbekannte Täter brachen am Dienstag, in den Nachmittagstunden, in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus auf der Georg-Herwegh-Staße ein. Um in die wohnung zu gelangen hatten sie ein Fenster aufgebrochen. Ob sie etwas mitnahmen steht zur Zeit noch nicht fest.

Hinweise erbitten die zuständigen Kriminalkommissariate unter Tel. 0800/2361 111.

