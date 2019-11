Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Oer-Erkenschwick: Pferd stirb nach Zusammenstoß mit Auto

Recklinghausen (ots)

Am Dienstag, gegen 17:30 Uhr, riss ein Pferd von einem Hof an der Esseler Straße aus. In Höhe der Einmündung Groß-Erkenschwicker-Straße / Wilhelmstraße querte das Tier die Fahrbahn und stieß mit dem Auto eines 86-Jährigen aus Oer-Erkenschwick zusammen. Der Autofahrer musste durch die Feuerwehr aus seinem Fahrzeug befreit werden. Er wurde schwerverletzt in ein Krankenhaus transportiert. Das Pferd starb bei dem Zusammenstoß. Die Unfallstelle musste für die Unfallaufnahme gesperrt werden. Der Sachschaden wird auf 7.000 Euro geschätzt.

