POL-NB: Diebstahl eines Lkw Mercedes Sprinter in Waren

Waren (ots)

In der Zeit vom 23.02.2019, ca. 23:00 Uhr bis 25.02.2019 07:30 Uhr kam es in der Strelitzer Straße in 17192 Waren vom Parkplatz eines Möbelgeschäftes zum Diebstahl eines weißen LKW vom Typ Mercedes Sprinter.

Das Fahrzeug mit amtlichen Kennzeichen aus der Müritzregion ist an den Seitenwänden mit der bunten Aufschrift "Möbelkallies" versehen. Im Fahrzeug befanden sich zudem zahlreiche Werkzeuge zur Montage von Möbeln. Der Gesamtschaden beträgt ca. 60.000EUR.

Die Beamten der Kriminalkommissariatsaußenstelle in Waren haben die Ermittlungen zum Diebstahl aufgenommen und bitte mögliche Zeugen sich zu melden.

Hinweise nimmt die Polizei in Waren unter der Telefonnummer 03991 - 176 0 entgegen.

Kathrin Jähner

Polizeiinspektion Neubrandenburg

Telefon: 0395/5582-5003

E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: https://twitter.com/Polizei_MSE

