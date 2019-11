POL-RE: Recklinghausen: Fahrradfahrerin angefahren

Polizeipräsidium Recklinghausen

Am Mittwoch, gegen 07:30 Uhr, fuhr eine 57-jährige Fahrradfahrerin aus Recklinghausen auf der Hertener Straße in Richtung Herten. Eine 57-jährige Autofahrerin aus Bochum fuhr auf der Akkoallee in der entgegengesetzten Richtung. Als die Bochumerin in Höhe Westring nach links abbiegen wollte, kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Die Radfahrerin stürzte und verletzte sich leicht. Es enstand 500 Euro Sachschaden.

