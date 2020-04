Polizei Düren

POL-DN: Brände im Burgauer Wald

Düren (ots)

Am Samstag beschäftigten mehrere Brände im Burgauer Wald Feuerwehr und Polizei bis in die Nacht. Gegen 15 Uhr wurde der Feuerwehr erstmals ein Feuer im Wald gemeldet. Dabei handelte es sich um drei kleinere Brandstellen, die durch die Feuerwehr gelöscht wurden. Um 18:43 Uhr und um 20:24 Uhr wurden dann erneut Feuerwehr und Polizei zu Flächenbränden hinter den Sportplatz an der Kreuzauer Straße in den Burgauer Wald gerufen. Die Feuer konnten durch die Feuerwehr gelöscht werden. Die Polizei geht aufgrund der vorgefundenen Situation derzeit von Brandstiftung aus. Umfangreiche Fahndungsmaßnahmen wurden eingeleitet. Die Ermittlungen dauern an. Sachdienliche Hinweise nimmt die Leitstelle der Polizei unter der Rufnummer 02421 949-6425 zu jeder Zeit entgegen.

