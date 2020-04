Polizei Düren

POL-DN: Strafverfahren gegen Jugendliche eingeleitet

Heimbach (ots)

Gegen zwei 15 und 17 Jahre alte Jungs wurden am Donnerstagabend Strafanzeigen gefertigt. Ihnen wird ein gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr und Beleidigung vorgeworfen.

Kurz nach 16:00 Uhr waren Polizeibeamten zu einem Parkplatz nach Schwammenauel gerufen worden. Zwei junge Leichtkraftradfahrer machten dort Angaben darüber, aus einer Gruppe Jugendlicher heraus angepöbelt und angegriffen Strafverfahren gegen Jugendliche eingeleitet worden zu sein. Die 17 Jahre alte Zweiradfahrerin aus Bornheim erklärte, ihr sein von einem jungen Mann ins Gesicht geschlagen worden, ein anderer Jugendlicher aus der Gruppe habe ihr Krad geschubst.

Mit einer ausführlichen Beschreibung der beiden Täter nahmen die Polizisten wenig später ihre Fahndung auf und konnten in der Dr.-Heinen-Straße in Hasenfeld eine Gruppe junger Leute ausfindig machen, die beim Erblicken des Streifenwagens sofort davon rannten. Einen Jugendlichen konnten die Beamten jedoch festhalten, es handelte sich um einen 15 Jahre alten Jungen aus Heimbach. Einer seiner Begleiter kehrte kurz darauf zurück, blieb in ein paar Metern Entfernung stehen und begann, die Beamten aus der Ferne zu beleidigen. Während dieser Situation forderte der 15-Jährige seinen Kumpel mehrfach auf, ihn aus dem Gewahrsam der Beamten zu befreien.

Hierzu kam es allerdings nicht, der Jugendliche wurde zur Polizeiwache nach Kreuzau mitgenommen, wo er auf seine Abholung durch einen Erziehungsberechtigten warten musste. Die Identität seines Mittäters war den eingesetzten Beamten aus vorangegangenen Einsätzen bereits bekannt - es handelte sich um einen 17-Jährigen aus Solingen - so dass gegen die beiden Beschuldigten entsprechende Anzeigen gefertigt werden konnten.

