Polizei Düren

POL-DN: Vandalen in Rommelsheim

Nörvenich (ots)

Blumenkübel und Pflanzen zerstörten bislang Unbekannte in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag bei ihrem Zug durch Rommelsheim.

Mehrere Geschädigte meldeten sich am Mittwochmorgen bei der Polizei. Die Tatorte lagen dabei in der Jahnstraße und der Lindenstraße. Durch die Unbekannten waren Blumenkübel zertrümmert oder Pflanzen zertreten worden. Videoaufzeichnungen zeigen kurz vor Mitternacht drei Jugendliche, die sich an Blumenkübeln zu schaffen machten und diese beschädigten.

Sachdienliche Hinweise auf die Jugendlichen nimmt die Leitstelle der Polizei unter der Rufnummer 02421 949-6425 zu jeder Zeit entgegen.

