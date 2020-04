Polizei Düren

POL-DN: Essen angebrannt - Küche abgebrannt

Düren (ots)

Am Mittwoch kam es in Rölsdorf zu einem Brand, weil die Bewohner eines Reihenhauses das Essen in der Pfanne unbeaufsichtigt ließen. Das Paar kam in ein Krankenhaus.

Gegen 10:25 Uhr ging der Alarm bei der Polizei ein: Küchenbrand in Düren Rölsdorf, An der Erk. Bei Eintreffen der Beamten war die Feuerwehr bereits vor Ort.

In einem Reihenhaus brannte es, da die Bewohner das Essen auf dem heißen Herd unbeaufsichtigt ließen. Die Küche ging in Flammen auf und nahm bei dem Feuer erheblichen Schaden.

Das ältere Ehepaar versuchte zwar, den Brand eigenmächtig zu löschen, schaffte es jedoch nicht die Flammen einzudämmen. Die Senioren kamen mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus, können dieses aber voraussichtlich am heutigen Tage wieder verlassen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren

Pressestelle



Telefon: 02421 949-1100

Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell