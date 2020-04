Polizei Düren

POL-DN: Zusammenstoß mit Reh endet im Krankenhaus

Linnich (ots)

Zu einem Zusammenstoß zwischen einem Motorradfahrer und einem Reh kam es am frühen Mittwochmorgen auf der B 57 zwischen Puffendorf und Gereonsweiler.

Gegen 04:40 Uhr war ein 60 Jahre alter Motorradfahrer aus der Städteregion Aachen auf der Strecke in Fahrtrichtung Linnich unterwegs. Ein Reh trat auf die Fahrbahn, weswegen der Mann nach links auswich. Dorthin rannte aber auch das Tier, sodass beide zusammenstießen. Der Mann stürzte und musste zur Abklärung seiner Verletzungen mit einem RTW in ein Krankenhaus gebracht werden. Das Reh überlebte den Zusammenstoß nicht. An dem Motorrad entstand ein Sachschaden von circa 2000 Euro.

Wildunfälle können zu jeder Tages- und Jahreszeit passieren, auch dort wo keine Schilder "Wildwechsel" aufgestellt sind. Die Polizei rät: Fuß vom Gas an unübersichtlichen Wald- oder Feldrändern! Wenn Wild an oder auf der Straße steht: abblenden, kontrolliert abbremsen und hupen. Rechnen Sie mit Nachzüglern. Wo ein Tier die Fahrbahn kreuzt, können weitere folgen.

