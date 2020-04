Polizei Düren

POL-DN: Kind stürzt von Balkon

Düren (ots)

Beim Spielen stürzte ein kleines Mädchen vom Balkon im zweiten Stock in einem Mehrfamilienhauses. Es wurde mit dem Rettungshubschrauber in ein Klinikum gebracht.

Wie kam es zu dem Unfall? Am gestrigen Dienstagabend trafen sich zwei befreundete Mütter in einer Wohnung im 2. Obergeschoss in der Girbelsrather Straße. Während die Mütter sich im Wohnzimmer aufhielten, spielten die beiden Kinder auf dem Balkon.

Plötzlich hörten die beiden Frauen einen Knall, sahen zum Balkon und erkannten, dass die 3-jährige Tochter der Bewohnerin vom Balkon auf die darunter liegende Terrasse im Erdgeschoss des Hauses gestürzt war. Sofort alarmierten die Frauen den Notruf. Rettungskräfte und Polizei eilten herbei, das Kleinkind wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Klinikum gebracht. Über die Schwere der Verletzungen konnte noch keine abschließende Aussage getroffen werden.

Die Polizei ermittelt nun, wie es zu dem Unfall kommen konnte und ob die Mutter des Kindes ihre Aufsichtspflicht verletzt hat.

