POL-DN: Motorrad von Pkw erfasst

Drei Menschen wurden am frühen Dienstagabend verletzt, als sie mit ihren Fahrzeugen kollidierten.

Gegen 18:10 Uhr war eine 56 Jahre alte Autofahrerin aus Düren auf der K 27 unterwegs. Sie kam aus Richtung Birgel und beabsichtigte, an der Einmündung zur Krahkopfstraße nach links auf diese abzubiegen. Zu diesem Zwecke verlangsamte sie ihre Fahrt und ließ den bevorrechtigten Gegenverkehr passieren. Als sie zum Abbiegen ansetzte, stieß von hinten ein Motorrad gegen ihren Wagen. Der 59-jährige Kradfahrer und seine 53 Jahre alte Ehefrau als Mitfahrerin waren auf der K 27 ebenfalls in Fahrtrichtung Gürzenich unterwegs gewesen. Als sich der Verkehr vor ihnen verlangsamte, setzte der aus Eschweiler stammende Mann zum Überholen an und prallte gegen den abbiegenden Pkw. Von dort aus wurde das Zweirad samt der Eheleute gegen eine Warnbake und anschließend in ein angrenzendes Feld geschleudert, wo sie liegen blieben.

Die Fahrerin des Wagens musste leicht verletzt zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Motorradfahrer und seine Sozia wurden schwer verletzt, sie mussten stationär in Krankenhäusern aufgenommen werden. Ein zunächst angeforderter Rettungshubschrauber wurde letztlich nicht benötigt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Höhe des entstandenen Schadens wird auf mindestens 16000 Euro geschätzt.

