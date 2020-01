Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Iffezheim - Kontrollstelle an Rheinbrücke Wintersdorf

Iffezheim (ots)

Am Dienstag richtete die Verkehrsdienst-Außenstelle Bühl von 11 bis 15:30 Uhr an der Rheinbrücke Wintersdorf eine Kontrollstelle ein. Insgesamt wurden 47 Fahrzeuge und 58 Personen kontrolliert. Hierbei konnten zwei per Haftbefehl Gesuchte festgestellt und festgenommen werden. Beide wurden nach richterlicher Vorführung in nahegelegene Gefängnisse gebracht. Darüber hinaus konnten verschiedenste Gesetzesverstöße, wie gegen das Betäubungsmittelgesetz, das Waffengesetzt sowie gegen Verkehrsvorschriften festgestellt werden. Bei insgesamt fünf Fahrzeuglenkern musste die Entnahme einer Blutprobe angeordnet werden.

/ag

